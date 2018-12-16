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Взрыв в многоэтажке Фастова: в городе объявлен траур

Взрыв в многоэтажке Фастова: в городе объявлен траур
09:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Городской совет Фастова сегодня, 16 декабря, объявил в городе траур по погибшим из-за взрыва в многоэтажке.

В городе Фастов Киевской области 16 декабря объявлено днем траура по погибшим в результате взрыва в многоэтажке. Как сообщили в горсовете Фастова, в результате взрыва погибли Снежана Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталий Бабиченко, 1985 года рождения.

"В этот день будут приспущены государственный флаг и флаг города на мачте перед городским советом, государственные флаги на зданиях государственных учреждений и организаций. На территории города отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с похоронами погибшей девушки сегодняшнее заседание горсовета перенесено на 15.00.

Напомним, в пятницу, 14 декабря, в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, по предварительным данным, газа. В результате взрыва были повреждены 70 квартир. Из-под завалов спасатели достали тела двух погибших. Также пострадал 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное.

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Киевская область, День траура, Погибшие, Фастов, Взрыв в многоэтажке.
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