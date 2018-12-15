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В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове

В полиции открыли уголовное производство по факту взрыва в Фастове
12:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.dsns.gov.ua

Новости Украины: По факту взрыва в Фастове, полиция открыла уголовное производство.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в 5-этажном жилом доме в г.Фастов Киевской области, в результате которого погибли девушка и мужчина.

Как сообщает в субботу пресс-служба полиции Киевской области, при взрыве в жилом доме погибли два человека. "Их разыскали поздно вечером, около 22:00, при разборке завалов на третьем этаже. Погибшими оказались жители дома: девушка 1996 года рождения и 33-летний мужчина. Их тела направлены в морг для установления причин смерти", - сказано в сообщении.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд соответствующих экспертиз. Опрашиваются свидетели происшествия, жители дома. Продолжается следствие.

К поисково-спасательным работам были привлечены почти 300 работников местной полиции и спасателей, 60 единиц спецтехники и аварийных служб. Сейчас дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения.

Предварительно установлено, что причина взрыва связана с утечкой газа в квартире на 4 этаже.

Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы

Как сообщалось, 14 декабря в 9:20 в Фастове в пятиэтажном доме по ул.Садовая, 10 произошел взрыв (вероятно, бытового газа) без последующего горения. Разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этажи. Было повреждено 27 квартир в которых проживало 63 человека.

Эвакуировали из подъезда дома около 10 человек. Сотрудниками полиции осуществляется охрана квартир дома и общественного порядка.

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Киевская область, Полиция, Фастов, Уголовное производство, Национальная полиция.
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