Взрыв газа в Магнитогорске: погибли 7 человек

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что количество жертв при взрыве газа в Магнитогорске возросло до 7 человек.

Тела еще троих погибших при взрыве газа в Магнитогорске обнаружены, извлечь их пока нельзя, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"Наблюдаем тела ещё троих погибших, но извлечь мы их не можем, работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций", - сказал Е.Зиничев журналистам.

Таким образом, установленное количество погибших выросло до семи, ранее сообщалось о четырех погибших.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) на проспекте Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.