Скачать
Понедельник, 31.12.2018
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
РФ продлила ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан
РФ продлила ограничения на транзит продукции из Украины
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки

Взрыв газа в Магнитогорске: погибли 7 человек

Взрыв газа в Магнитогорске: погибли 7 человек
21:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что количество жертв при взрыве газа в Магнитогорске возросло до 7 человек.

Тела еще троих погибших при взрыве газа в Магнитогорске обнаружены, извлечь их пока нельзя, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"Наблюдаем тела ещё троих погибших, но извлечь мы их не можем, работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций", - сказал Е.Зиничев журналистам.

Таким образом, установленное количество погибших выросло до семи, ранее сообщалось о четырех погибших.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) на проспекте Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МЧС РФ, Количество погибших, Возросло, Взрыв газа в Магнитогорске.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
02 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
04 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
05 Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь