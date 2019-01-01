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В московском парке на людей обрушился мост, есть пострадавшие

В московском парке на людей обрушился мост, есть пострадавшие
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

В московском Парке Горького на катке обрушился мост, на котором находились люди.

В московском Парке Горького на катке обвалился мост, на котором находились люди.

Об этом сообщило издание "ТАСС".

Под мостом в момент обрушения тоже были люди, пишет очевидец в Instagram. На место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь. В мэрии Москвы сообщили, что разрушение моста произошло в результате технической неисправности конструктивных элементов катка.

"Произошла поломка оборудования. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что количество пострадавших при обрушении пятиметрового моста возросло до 10 человек. При этом, по данным источника, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что под утро 31 декабря в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего рухнул подъезд. В связи с инцидентом губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории. Кроме того, на место происшествия приехал президент России Владимир Путин.

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Москва, Россия, Авария, Мост.
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