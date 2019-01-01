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Взрыв газа в Магнитогорске: количество жертв выросло

Взрыв газа в Магнитогорске: количество жертв выросло
10:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В российском Магнитогорске количество погибших в результате взрыва и обрушения подъезда в жилом доме возросло до семи человек.

Спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.

"Нашли тело восьмого погибшего, извлекли из-под завалов. Это взрослый человек", - сказали в пресс-службе.

"Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что с момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка, все пострадавшие госпитализированы.

В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

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Россия, Взрыв, Жертвы, Происшествия, Магнитогорск, Взрыв газа в Магнитогорск.
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