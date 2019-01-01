Взрыв газа в Магнитогорске: количество жертв выросло

Спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.
"Нашли тело восьмого погибшего, извлекли из-под завалов. Это взрослый человек", - сказали в пресс-службе.
"Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что с момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка, все пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.
Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.