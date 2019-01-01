Обвал дома в Магнитогорске: среди пропавших без вести есть украинка

Татьяна Антипова, по данным ГУ МЧС РФ по Челябинской области, проживала в кв. 354 этого дома с 2003 года.

Среди пропавших без вести во время обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске есть украинка Татьяна Антипова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Информации относительно ее нынешнего места пребывания в МЧС РФ нет. Известно, что она родилась в 1986 году (32 года) в г. Шепетовка Хмельницкой области. Антипова жила в кв. 354 с 15 сентября 2003 года. По данным ГУ МЧС РФ, без вести пропавшими числятся 35 человек, из них 7 детей.

Напомним, в РФ в городе Магнитогорске в жилом многоквартирном доме, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлекли.

2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.