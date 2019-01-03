В МЧС РФ сообщили, число жертв, которых уже достали из-под завалов в Магнитогорске

В Магнитогорске спасатели уже извлекли из-под завалов тела 37 человек, местонахождение 4 человек еще устанавливается.

По последним данным Министерства чрезвычайных ситуаций России, в результате обвала части жилого дома в городе Магнитогорск погибли 37 человек, из них 6 - дети, еще 6 пострадавших удалось спасти.

Сообщается, что местонахождение еще 4 человека устанавливается.

Специалисты выполняют работы по разбору завалов и поиску людей в четыре смены, по 2 часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

Как сообщалось ранее, из-под завалов удалось достать живым 11-месячного мальчика. Медики констатировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени, общее переохлаждение — мальчик сутки пролежал легко одет при морозе — 26 С. Отмечается, что младенца спасло то, что он был тепло укутан и лежал в кровати.

Напомним, 31 декабря в 6:00 по местному времени в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.В то же время в МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.