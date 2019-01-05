Россия обвиняет США в незаконном аресте своего гражданина

МИД РФ заявил об аресте россиянина во Флориде и обвинил США в нарушении двусторонней Консульской конвенции.

Министерство иностранных дел России заявило об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах и перемещения его во Флориду.

В обнародованном в субботу сообщении министерства говорится, что речь идет о гражданине РФ Дмитрий Макаренко 1979 года рождения.

В МИД РФ заявили, что Макаренко задержали 29 декабря после прилета в аэропорт острова Сайпан, куда он прибыл с женой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями.

Российская сторона заявила, что узнала о задержании гражданина РФ не от американских правоохранительных органов, а от его близких, и обвинила США в нарушении двусторонней Консульской конвенции.

По информации МИД РФ, Макаренко этапировали во Флориду. Российское министерство требует от американской стороны разъяснений причин ареста.

Ранее издание The Guam Daily Post сообщило, что задержанному россиянину в 2017 году во Флориде предъявили обвинение в незаконном экспорте военной техники без лицензии и отмывании денег. Макаренко обвинили в попытке экспортировать в Россию приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства.

Окружной суд южного округа Флориды выдал ордер на его арест.

Напомним, 31 декабря ФСБ сообщила о задержании гражданина США Пола Уилана в Москве во время проведения "шпионской акции".