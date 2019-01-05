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Россия обвиняет США в незаконном аресте своего гражданина

Россия обвиняет США в незаконном аресте своего гражданина
14:10 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

МИД РФ заявил об аресте россиянина во Флориде и обвинил США в нарушении двусторонней Консульской конвенции.

Министерство иностранных дел России заявило об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах и перемещения его во Флориду.

В обнародованном в субботу сообщении министерства говорится, что речь идет о гражданине РФ Дмитрий Макаренко 1979 года рождения.

В МИД РФ заявили, что Макаренко задержали 29 декабря после прилета в аэропорт острова Сайпан, куда он прибыл с женой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями.

Российская сторона заявила, что узнала о задержании гражданина РФ не от американских правоохранительных органов, а от его близких, и обвинила США в нарушении двусторонней Консульской конвенции.

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По информации МИД РФ, Макаренко этапировали во Флориду. Российское министерство требует от американской стороны разъяснений причин ареста.

Ранее издание The Guam Daily Post сообщило, что задержанному россиянину в 2017 году во Флориде предъявили обвинение в незаконном экспорте военной техники без лицензии и отмывании денег. Макаренко обвинили в попытке экспортировать в Россию приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства.

Окружной суд южного округа Флориды выдал ордер на его арест.

Напомним, 31 декабря ФСБ сообщила о задержании гражданина США Пола Уилана в Москве во время проведения "шпионской акции".

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США, Арест, РФ, Флорида, МИД РФ, Дмитрий Макаренко.
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