Британия предостерегает РФ от использования своих граждан в политических играх

Новости мира: Британия предупредила РФ из-за ареста американца с британским гражданством.

Великобритания предостерегла Россию от использования граждан в дипломатической игре после того, как в Москве по обвинению в шпионаже задержали американца, который также имеет британское гражданство.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сообщает Reuters.

Хант сказал, что чрезвычайно обеспокоен судьбой Пола Уилана, которого задержали сотрудники ФСБ России в Москве в минувшую пятницу по подозрению в шпионаже.

"Отдельные граждане не должны использоваться как дипломатические рычаги или как пешки в дипломатических шахматных играх", - сказал Хант.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в начале этой недели, что Соединенные Штаты попросили Россию объяснить арест Уилана и будут требовать его немедленного возвращения, если придут к выводу, что его задержание неприемлемо.

"Мы чрезвычайно обеспокоены судьбой Пола Уилана, мы предложили консульскую помощь. США ведут это дело, потому что он является британским и американским гражданином", - сказал Хант.

Напомним, ФСБ сообщила о задержании Уилана 31 декабря и заявила, что он "проводил шпионские акции".

На следующий день его брат рассказал, что Вилан приехал в Россию на свадьбу своего друга. Дэвид Уилан также сообщил, что Пол раньше служил в морской пехоте США, но затем уволился в запас.