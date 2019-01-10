В РФ прокуратура осудила 7 украинцев за сбыт наркотиков

В российском городе Ижевск прокуратура признала виновными 7 украинцев в незаконном сбыте наркотических средств на территории Республики Удмуртия.

Прокуратура города Ижевск в России поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении организованной группы из 10 человек, 7 из которых являются гражданами Украины. Их признали виновными в в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Удмуртской Республики.

В ходе следствия установлено, что 7 жителей Украины и 3 жителей Удмуртии занимались распространением наркотических средств синтетического происхождения на территории республики. Отмечается, что в течение 2016 года они продавали наркотики с помощью тайниковых закладок, о месте нахождения закладок сообщали наркопотребителям через "Киви-кошелек".

Сотрудники полиции задержали группу в результате оперативно-розыскных мероприятий в августе 2016 года, все члены группы были заключены под стражу. Сообщается, что все обвиняемые признали свою вину полностью и раскаялись в содеянном.

Решением суда, 9 членов группы приговорены за совершения тяжких и особо тяжких преступлений к различным срокам наказания от 6 лет 6 месяцев лишения свободы до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Один член группы с учетом роли и степени общественной опасности совершенного преступления получил условное лишение свободы.