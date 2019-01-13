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Оппозиция Беларуси призывает ограничить трансляцию российских телеканалов

Оппозиция Беларуси призывает ограничить трансляцию российских телеканалов
17:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Оппозиционная партия Беларуси призвала всех жителей изучать и совершенствовать степень владения белорусским языком и ограничить трансляцию российских каналов.

Оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) объявила 2019-й годом белорусского языка, назвав его "важнейшим фактором национальной безопасности" в условиях активизации "информационных атак против Беларуси".

"Белорусский язык - важнейший фактор национальной безопасности для независимого белорусского государства. (...) Принимая во внимание активизацию (. . .) информационных атак против Беларуси и белорусов, мы провозглашаем 2019 год годом белорусского языка", - говорится в заявлении, принятом в субботу на заседании сойма партии.

Партия призвала всех жителей республики изучать и совершенствовать степень владения белорусским языком, а также использовать его во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней.

Кроме того, БНФ призвала всех белорусов во время переписи населения в октябре 2019 года указать белорусский язык в качестве родного языка и языка повседневного общения дома.

Белорусский бизнес, всех производителей товаров и услуг авторы заявления призвали использовать белорусский язык в рекламных кампаниях, в оформлении товаров, в коммуникации с покупателями.

Кроме того, БНФ потребовала от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

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Помимо того, партия требует от властей принятия актов законодательства на белорусском языке и призывает расширить использование белорусского языка в системе образования.

В партии напомнили, что с 1 января 2019 года все интернет-сайты государственных органов, предприятий и организаций республики должны иметь белорусскоязычные версии, и заявили, что будут "пристально отслеживать исполнение этой нормы законодательства".

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Беларусь, Трансляция, Ограничение, Изучение, Российские каналы, Белорусский язык, Белорусский народный фронт.
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