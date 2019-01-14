В Санкт-Петербурге столб кипятка достиг 7 этажа жилого дома

В Санкт-Петербурге фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа в расположенном вблизи многоквартирном доме.

В российском Санкт-Петербурге жилой многоэтажный дом заволокло паром из прорванной трубы. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Как сообщают очевидцы, фонтан кипятка и пар из трубы достигли седьмого этажа расположенного рядом жилого дома, горячая вода залила стоящие вблизи автомобили. На распространенных в соцсетях видеозаписях дом заливает кипятком", – говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы теплоэнергетической компании города, дефект выявили на трубопроводе диаметром 600 мм.

Специалисты приступили к локализации нарушения, после чего перейдут к ремонтным работам. Сведений о пострадавших в результате прорыва трубы не поступало, возможный ущерб оценивается. Фонтан кипятка локализован.

Напомним, в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв жилого дома, спасатели ищут под завалами обрушившегося дома семь человек. По последней информации, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Также есть один погибший.