В России снова произошел взрыв в многоэтажке, есть жертвы

В результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области России обрушились два этажа жилого девятиэтажного дома, погиб один человек.

В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв жилого дома, спасатели ищут под завалами обрушившегося дома семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Два человека обнаружены под завалами после взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По последней информации, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Также есть один погибший", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

⚡ Сегодня в 6:18 утра в Шахтах на улице Хабарова прогремел взрыв в жилом доме. Обрушился этаж одного из подъездов, с 9-го по 8-й. По предварительной версии, причина ЧП — взрыв газа. Всю информацию по мере поступления будем публиковать здесь: https://t.co/cbTc1y4dlo pic.twitter.com/yWZNS9lVat — 161.ru (@161ru) 14 января 2019 г.

Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек. По их данным, взрыв газа повредил четыре квартиры - две на восьмом, две на девятом этажах. В ведомстве подчеркнули, что в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.

Основной версией инцидента в жилом доме городе Шахты является взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается",- сказал собеседник агентства.

Девятиэтажный жилой дом в Шахтах, где произошел взрыв газа, построен в 1993 году, в нем 72 жилых помещения. Плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома проводилось в мае 2018 года. Из газового оборудования в доме только печки.

Напомним, напомним, 31 декабря в 6:00 по местному времени в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Из-под обломков дома извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетного версии случившегося.