Скачать
Понедельник, 14.01.2019
В УПЦ МП отреагировали на слова Порошенко с требованием показать Томос
В УПЦ МП отреагировали на слова Порошенко с требованием показать Томос
Итоги 13 января: Томос в Виннице, масштабный пожар и нападение на мэра Гданска
Итоги 13 января: Томос, масштабный пожар и нападение на мэра Гданска
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления

В России снова произошел взрыв в многоэтажке, есть жертвы

В России снова произошел взрыв в многоэтажке, есть жертвы
09:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

В результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области России обрушились два этажа жилого девятиэтажного дома, погиб один человек.

В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв жилого дома, спасатели ищут под завалами обрушившегося дома семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Два человека обнаружены под завалами после взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По последней информации, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Также есть один погибший", - говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

Эпицентр взрыва в жилом доме находился в квартире на девятом этаже, сообщили ранее в пресс-службе МЧС РФ. "Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на девятом этаже девятиэтажного кирпичного дома", - сказали в пресс-службе.

МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек. По их данным, взрыв газа повредил четыре квартиры - две на восьмом, две на девятом этажах. В ведомстве подчеркнули, что в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек.

Основной версией инцидента в жилом доме городе Шахты является взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии.

"Превалирующая версия - взрыв газа. Признаков теракта не просматривается",- сказал собеседник агентства.

Девятиэтажный жилой дом в Шахтах, где произошел взрыв газа, построен в 1993 году, в нем 72 жилых помещения. Плановое техническое обслуживание газового оборудования многоквартирного дома проводилось в мае 2018 года. Из газового оборудования в доме только печки.

Напомним, напомним, 31 декабря в 6:00 по местному времени в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Из-под обломков дома извлекли тела 39 погибших, в том числе шестерых детей. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетного версии случившегося.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Взрыв, Жертвы, МЧС, Ростовская область, Взрыв газа, Шахты, Взрыв в Шахты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
02 Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
03 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 14 января 2019: все знаки Зодиака
05 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Очень тяжелое: врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска
Очень тяжелое: врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска
Гривна начала расти: свежий курс валют от НБУ
Гривна начала расти: свежий курс валют от НБУ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.01 - 13.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь