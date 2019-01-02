Среди жертв взрыва в Магнитогорске есть дети

При обрушении жилого дома в Магнитогорске погибли трое детей.

Среди 24 погибших, чьи тела извлечены из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, трое детей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Всего извлечено 24 тела погибших, в том числе три ребенка, продолжается поиск 17 граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим. По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова.

Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.

Кроме того, в Магнитогорске произошло еще одно ЧП: рядом с рухнувшим домом взорвалась маршрутка.