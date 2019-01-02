Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв возросло

Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в российском Магнитогорске, есть тела 16 погибших.

В результате обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске, по последним данным, погибло 16 человек. Об этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на данные МЧС РФ по Челябинской области.

"Извлечены тела 15-го и 16-го погибших. Это женщины", - сказал представитель МЧС. Судьба ещё почти трех десятков человек остается неизвестной.

Отмечается, что местонахождения 86 человек установлено. Из-под завалов спасено пятеро, в их числе 11-месячный ребенок. Шесть человек госпитализировано.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим. По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова.

Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.

Кроме того, в Магнитогорске произошло еще одно ЧП: рядом с рухнувшим домом взорвалась маршрутка.