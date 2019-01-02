Скачать
Среда, 02.01.2019
В 2018 году СБУ предотвратила восемь терактов
В 2018 году СБУ предотвратила восемь терактов
Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
Матч &quot;Зимней классики&quot; Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю
Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю

Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв возросло

Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв возросло
11:33 Сегодня Телеграф УНИАН

Поиск 27 человек ведется после обрушения подъезда в российском Магнитогорске, есть тела 16 погибших.

В результате обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске, по последним данным, погибло 16 человек. Об этом сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на данные МЧС РФ по Челябинской области.

"Извлечены тела 15-го и 16-го погибших. Это женщины", - сказал представитель МЧС. Судьба ещё почти трех десятков человек остается неизвестной.

Отмечается, что местонахождения 86 человек установлено. Из-под завалов спасено пятеро, в их числе 11-месячный ребенок. Шесть человек госпитализировано.

В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. 2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим. По данным МЧС РФ в списке пропавших без вести числится уроженка Хмельницкой области Татьяна Антипова.

Как сообщили в МИД Украины, в настоящее время официального подтверждения информации о гражданке Украины, которая могла исчезнуть в результате взрыва дома в российском Магнитогорске, нет.

Кроме того, в Магнитогорске произошло еще одно ЧП: рядом с рухнувшим домом взорвалась маршрутка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Взрыв, Жертвы, Происшествия, Магнитогорск, Взрыв газа в Магнитогорск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
02 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Стало известно, кто убил четырех людей в Виннице
05 Гороскоп на сегодня, 2 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Налог на заграничные посылки вступил в силу
Налог на заграничные посылки вступил в силу
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь