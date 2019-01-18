На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя

В России столкнулись два истребителя-бомбардировщики Су-34, в результате чего один истребитель упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем.
Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.
"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола. Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация, и два самолета, предположительно, могли столкнуться ", - сказал источник.
Су-34 разработан компанией "Сухой". Стоит на вооружении ВКС РФ.
Напомним, на прошлой неделе во Франции разбился истребитель "Мираж-2000", спасатели искали пилотов. Позже сообщили, что обломки были обнаружены в департаменте Юра.
Позже министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D.
Как сообщалось, что в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.