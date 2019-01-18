Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Германии: Строительство &quot;Северного потока-2&quot; уже не остановить
МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить
Нафтогаз: Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году
Нафтогаз: Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году
Севидов возглавил болгарский клуб
Севидов возглавил болгарский клуб
Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы

На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя

На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: wikipedia.org

Два самолета Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, по предварительным данным из-за столкновения.

В России столкнулись два истребителя-бомбардировщики Су-34, в результате чего один истребитель упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах РФ.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола. Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация, и два самолета, предположительно, могли столкнуться ", - сказал источник.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Стоит на вооружении ВКС РФ.

Напомним, на прошлой неделе во Франции разбился истребитель "Мираж-2000", спасатели искали пилотов. Позже сообщили, что обломки были обнаружены в департаменте Юра.

Позже министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D.

Как сообщалось, что в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Истребители, Дальний Восток, Су-34, ВКС РФ, Комсомольск-на-Амур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
02 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
03 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
04 Будут ли изымать бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен: пояснения НБУ
05 Определились победители ралли-марафона Дакар-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Фракция &quot;НФ&quot; исключила нардепа Тимошенко за намерение идти в президенты
"Однофамилец" Тимошенко идет в президенты
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь