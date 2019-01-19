Скачать
Суббота, 19.01.2019
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
Пакьяо - Бронер: результаты взвешивания
Интересные поздравления с Крещением 2019 на украинском языке
Интересные поздравления с Крещением 2019 на украинском языке

Рейтинг доверия жителей РФ к Путину рекордно упал до 15-летнего минимума

Рейтинг доверия жителей РФ к Путину рекордно упал до 15-летнего минимума
09:51 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua

Согласно данным социологов, 36,5% россиян в декабре выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, а премьер-министру Дмитрию Медведеву - 8,3%.

Рейтинг доверия населения России к президенту этой страны Владимиру Путину в январе 2019 года снизился до 33,4% - это самый низкий показатель за 15 лет его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.

По данным социологов, в конце декабря Путину доверяли 36,5% населения, однако в новом году рейтинг упал еще более чем на 3%.

Второе место по доверию россиян за собой сохранил министр обороны Сергей Шойгу. Однако и его рейтинг также упал с 16% в декабре до 13,7% в январе.

Лукашенко согласен на общую валюту с РФ, но это не должен быть рубль

Также потерял в доверии и занимающий третье место министр иностранных дел Сергей Лавров, его рейтинг опустился с 11,7% до 9,3% При этом единственным, кто не потерял доверие россиян в новом году, оказался премьер-министр Дмитрий Медведев — ему по-прежнему доверяют 8,3% россиян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дмитрий Медведев, РФ, Владимир Путин, Социологический опрос, Рейтинг доверия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гороскоп на сегодня, 19 января 2019: все знаки Зодиака
03 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
04 Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
05 Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Второму саммиту быть: Трамп и Ким Чен Ын встретятся в конце февраля
Трамп и Ким Чен Ын встретятся в конце февраля
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп сделает &quot;важное объявление&quot;
"Шатдаун": Трамп сделает "важное объявление"
Крещение Господне 2019: праздник Богоявление у православных христиан
Крещение Господне 2019: праздник Богоявление у православных христиан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь