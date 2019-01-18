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Лукашенко согласен на общую валюту с РФ, но это не должен быть рубль

Лукашенко согласен на общую валюту с РФ, но это не должен быть рубль
15:39 Сегодня Телеграф

Президет Беларуси Александр Лукашенко поддерживает идею введения единой валюты с РФ, но это должна быть общая валюта, а не рубль.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне 100-летия белорусской дипломатической службы заявил, что Беларусь не против единой валюты с РФ, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. По поводу объенинения, Лукашенко заявил, что такое решение может быть принято только если так решат люди.

Президнт Беларуси Александр Лукашенко отметил, что хочет равные условия и подход. Главной задачей он видит защиту суверенитета и независимости.

Глава правительства Беларуси заявил, что не против россиян, поляков, литовцев, но жить Беларусь хочет "в своей собственной квартире".

Также Лукашенко заявил, что какие бы соседи не были, мы их не выбираем и выразил готовность о всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения.

При этом он добавил, что как бы ни складывались отношения с Россией, к россиянам в Беларуси относится плохо не будут. Он также добавил, что не считает на сегодняшний день отношения с Россией каким-то критическими или острыми.

Лукашенко о возможном объединении Беларуси с РФ: И речи быть не может

Ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Восток и Запад могут быть угрозой для независимости Республики Беларусь, которая "и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости". По его словам, власть должна поднять уровень жизни населения, иначе никому "этот суверенитет" не будет нужен.

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Все по теме:

Союз, Александр Лукашенко, Президент Беларуси, Рубль, Общая валюта, Объедиение.
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