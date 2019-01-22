Пятая часть "Северного потока - 2" уже построена

В "Газпроме" рассказали о степени готовности "Северного потока-2".

Российский "Газпром" построил уже более 20% газопровода "Северный поток - 2", работы ведутся по графику.

Об этом сообщил журналистам глава российского газового холдинга Алексей Миллер по итогам трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по газу, сообщает российское агентство "ТАСС".

"Работа ведется по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода", - сказал Миллер.

Две ветви "Северного потока - 2" должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море в Германию. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

В тот же день после переговоров вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович отметил прогресс в направлении изменения законодательства, которые должны усложнить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина и США - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.