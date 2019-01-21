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Каким должен быть контракт на транзит газа через ГТС Украины: мнение ЕС

Каким должен быть контракт на транзит газа через ГТС Украины: мнение ЕС
22:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет с коммерчески интересными для инвестора объемами.

Новый контракт на транзит природного газа через Украину после 2019 года должен быть достаточно долгосрочным и иметь такие объемы, чтобы он был коммерчески интересным для привлечения к украинской газотранспортной системе европейского инвестора с высокой репутацией, заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

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"С моей точки зрения, новый контракт должен быть долгосрочным – на 10 плюс лет. Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией", – сказал он по итогам трехсторонних газовых переговоров с участием Украины и России в Брюсселе в понедельник.

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М.Шефчович добавил, что объемы должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС.

Вице-президент также подчеркнул, что новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского газового законодательства, "чтобы он был таким же, как контракт "Газпрома" с европейскими компаниями".

"Надеюсь, что мы будем иметь контракт до конца года, и долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен", – сказал М.Шефчович.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович по итогам трехсторонних газовых переговоров с участием Украины и России заявляет об отсутствии каких-либо сложностей с транзитом газа через Украину нынешней зимой.

"Дополнительно обеспечение безопасности поставок газа этой зимой также обсуждалось, и хорошая новость в том, что все прекрасно и под контролем", – сказал он на брифинге в Брюсселе в понедельник.

"Мы не предвидим никаких сложностей этой зимой", – отметил М.Шефчович.

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Украина, Газпром, ГТС, Нафтогаз, Газовые переговоры, Марош Шефчович.
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