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Крах ракетного договора: Реакция России

Крах ракетного договора: Реакция России
04:20 Сегодня Телеграф Европейская правда

После объявления решения о выходе США из ядерного договора, РФ заявила, что оставляет право на ответ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на ответ и меры в связи с прекращением Вашингтоном со 2 февраля выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом она заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", информирует российское агентство ТАСС.

"Если американская сторона все-таки окончательно сформирует свое мнение и выйдет из Договора о РСМД, Москва оставляет за собой право и на соответствующую реакцию, и на ответные действия. Естественно, это будет сделано", - сказала дипломат.

Захарова заявила, что считает выход США из ДРСМД "частью национальной стратегии Вашингтона по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах", и это "вопрос не к России относительно нарушения этого договора".

Трамп заявил о выходе США из ракетного договора с РФ

Напомним, в пятницу Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.

В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

Россия отрицала все обвинения США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия сожалеет о решении США, и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".

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Все по теме:

США, Россия, Мария Захарова, ДРСМД, Ракетный договор.
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