Беларусь увеличивает количество пограничников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о намерении увеличить численность пограничников в стране.

В Беларуси принято решение об увеличении штатной численности пограничников, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - заявил А.Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.

Президента цитирует госагентство БелТА.

В данной связи глава государства потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - отметил А.Лукашенко.

"Вызовов стало больше, чем это было даже в прошлом году", - сказал А.Лукашенко при утверждении решения.

В данной связи президент поставил перед руководством Госпогранкомитета ряд вопросов, в том числе насколько способны органы пограничной службы противостоять имеющимся вызовам.

В свою очередь глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, которого цитирует госагентство БелТА, сообщил, что президент поручил обеспечивать как непосредственно пограничную безопасность, так и национальную безопасность страны в целом.

По словам главы ГПК, в стране ведется дальнейшее совершенствование пограничной инфраструктуры, усиливаются отдельные участки госграницы, в том числе на южном направлении.

"На данный момент уже сформированы маневренные группы (штаты) на украинском направлении. Введены в строй пограничный пост и пограничная застава. Сейчас начинаем комплектовать их личным составом, вооружением и техникой, выходить новыми штатами на охрану государственной границы", - сказал А.Лаппо.

Напомним, Россия и Беларусь продолжают создавать Союзное государство и потратили на это уже по миллиарду рублей.