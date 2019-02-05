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РФ направила дипломатическую ноту Франции из-за высказывания Макрона
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РФ направила дипломатическую ноту Франции из-за высказывания Макрона

РФ направила дипломатическую ноту Франции из-за высказывания Макрона
03:15 Сегодня Телеграф УНН

После высказываний Макрона о СМИ РФ, МИД России направило ноту в посольство Франции.

Министерство иностранных дел РФ направило дипломатическую ноту в посольство Франции с просьбой дать официальный комментарий относительно высказывания президента Эмманюэля Макрона о вмешательстве российских СМИ во внутренние дела республики в связи с протестами "желтых жилетов". Об этом в понедельник официальная представительница российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила российским СМИ, передает УНН.

"Министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства", — сообщила Захарова.

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Ранее представительница МИД, комментируя новость о высказываниях Макрона, сообщила, что если материал в издании LePoint передает все точно, то президент Макрон — "главный во Франции производитель фейковых новостей".

В целом речь идет о материале издания LePoint, где лидер Франции сказал, что лидеры протестов "желтых жилетов" — являются "медийным продуктом России".

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Все по теме:

Франция, Россия, Мария Захарова, СМИ РФ, Эммануэль Макрон, Желтые жилеты.
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