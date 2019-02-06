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СМИ: новое российское оружие вызывает тошноту и галлюцинации

СМИ: новое российское оружие вызывает тошноту и галлюцинации
17:26 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Россия устанавливает галлюциногенное оружие на кораблях, вызывающее галлюцинации и тошноту у противника.

Российский военно-морской флот начал оснащать военные корабли оружием "визуальной оптической интерференции", которое может вызывать галлюцинации и тошноту у врагов.

Об этом пишет британское издание The Times.

Установка "5P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.

"Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и устанавливается на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибор установят еще два фрегата, которые строит РФ.

Россия оснастила два фрегата ослепительными приборами

Установка относится к классу нелетального оружия и его могут применить ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров. Во время испытаний добровольцы не смогли поразить суда, вооруженные "Филином".

Издание отмечает, что "Филин" можно применять и на суше. Он способен влиять на работу приборов ночного видения, лазерных дальномеров и системы нацеливания управляемых противотанковых ракет.

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РФ, Российское оружие, Росэлектроника, 5P-42 Филин.
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