Россия готова к более широкому ракетному договору

В РФ заявляют, что они открыты для предложений США по новому ядерному пакту.

Россия будет готова рассмотреть новые предложения США по замене приостановленного ядерного пакта времен холодной войны более широким договором, который охватывает больше стран.

Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет Reuters.

Президент Владимир Путин заявил в выходные, что Россия приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после того, как Вашингтон заявил, что выйдет из него через шесть месяцев, если Москва не вернется к выполнению.

Президент США Дональд Трамп одновременно высказался за заключение нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с большим количеством участников, в частности с Китаем.

На пресс-конференции в Москве Рябков заявил, что США не прислали Москве никаких конкретных предложений по новому пакту.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)