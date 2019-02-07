Россия готова к более широкому ракетному договору

Россия будет готова рассмотреть новые предложения США по замене приостановленного ядерного пакта времен холодной войны более широким договором, который охватывает больше стран.
Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет Reuters.
Президент Владимир Путин заявил в выходные, что Россия приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после того, как Вашингтон заявил, что выйдет из него через шесть месяцев, если Москва не вернется к выполнению.
Президент США Дональд Трамп одновременно высказался за заключение нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с большим количеством участников, в частности с Китаем.
На пресс-конференции в Москве Рябков заявил, что США не прислали Москве никаких конкретных предложений по новому пакту.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)