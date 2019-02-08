Самолет в российском аэропорту "Домодедово" попал в аварию из-за гололеда

В аэропорту "Домодедово" в столице России пилот самолета из-за гололеда на полосе потерял управление и врезался в мачту освещения.

В московском аэропорту "Домодедово" пилот самолета с 63 пассажирами в салоне потерял управление из-за гололеда на полосе и врезался в мачту освещения.

Сообщается, что происшествие случилось в среду вечером. Известно, что самолет должен был следовать по рейсу Тюмень-Москва авиакомпания АТК Ямал. Он должен был приземлиться в столичном аэропорту, но уже на земле командир потерял возможность управлять судном.

В сообщении указано, что пилот быстро понял, что обычные тормоза тут не сработают и в связи с этим принял решение применить дополнительную мульку: реверс тяги обоих двигателей в максимальном режиме, но этот маневр тоже не помог. В итоге самолёт занесло, он врезался в мачту. В результате инцидента повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла. К счастью, никто из 63 пассажиров не пострадал.

Напомним, в Кемеровской области служебный вахтовый автобус, перевозившей рабочих со смены, которые работают на шахте "Распадская", опрокинулся в кювет. В результате пострадали 22 рабочих, 6 из которых погибли на мести трагедии. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).