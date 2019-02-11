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Понедельник, 11.02.2019
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В РФ обещают "трудности" с газом в ЕС в случае проблем с "Северным потоком - 2"

В РФ обещают &quot;трудности&quot; с газом в ЕС в случае проблем с &quot;Северным потоком - 2&quot;
01:27 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Россия угрожает ЕС трудностями с газом из-за "Северного потока-2".

В МИД РФ предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2".

Об этом замглавы МИД России Александр Панкин рассказал в интервью РИА "Новости", пишет DW.

Говоря о проекте "Северный поток - 2", Панкин заявил, что, если ему "будут чинить препоны", чтобы "заставить Россию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и "будут оставаться проблемы с "Северным потоком - 2".

При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину

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"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявил Панкин, выразив предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может поменяться.

К следующему раунду переговоров по транзиту в мае могут произойти "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине, предположил Панкин.

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Россия, Александр Панкин, Северный поток-2.
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