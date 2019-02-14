Самолеты в московском "Внуково" не поделили взлетную полосу

Два самолета столкнулись в московском аеропорту "Внуково", после чего лайнеры получили повреждения.

В международном аеропорту "Внуково", одном из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области РФ, столкнулись два самолета — компании Аzur и "Россия", передаёт УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Во Внуково столкнулись два самолета — Аzur и "Россия", - пишет канал.

По информации канала, Boeing 767, принадлежащий первой авиакомпании, при буксировке столкнулся с лайнером “России”. В итоге у одного самолёта поврежден правый винглет, у второго — стабилизатор.

Сообщается, что в лайнерах не было пассажиров.

Boeing компании Аzur стоял на четвертой стоянке, самолет “России” был на буксировке.

О пострадавших не сообщалось.