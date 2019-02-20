Путин пригрозил США ракетами

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы нацелить ракеты на США в случае угрозы.

Президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному Собранию.

Путин пожаловался, что США в последние время проводят недружественную политику в отношении РФ, вводят "незаконные и необоснованные" санкции и разрывают ранее заключенные соглашения.

В частности он вспомнил о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнув, что Соединенные Штаты планируют размещение пусковых установок в Польше и Румынии.

"Я уже говорил и хочу повторить. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности", - заявил президент РФ.

"Создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов подлетных ракет время полета до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас", - добавил он.

По его словам, в таком случае в России будут предусмотрены зеркальные и ассиметричные действия.

"Скажу прямо и открыто, чтобы потом никто ни в чем нас не упрекал. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения , которые могут быть использованы не только в отношений тех территорий, с которых для нас будет соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - заявил Путин.

"По своей новизне, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России", - подчеркнул он.

По словам президента РФ, эти планы будут реализованы немедленно, как только угрозы станут реальными.

Он заявил, что "американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство, но подобные иллюзии стоит оставить".

Путин отметил, что в России без сбоев и по плану идет работа над перспективными образцами систем вооружения, о которых он говорил в прошлом году.

В частности, началось серийное производство комплекса "Авангард" и в этом году им будет оснащен первый полк РВСН.

"Проводится цикл испытаний тяжелой, беспрецедентной по мощности межконтинентальной ракеты "Сармат", лазерной установки "Пересвет", комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в режиме опытного боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики", - перечислил он.

Российский президент добавил, что в декабре этого года все "Пересветы" заступят на боевое дежурство.

"Ведется работа по расширению базирования самолетов Ми-31, оснащенных ракетами "Кинжал", - сказал он.

По его словам, также успешно проходят испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник" и разработан беспилотный аппарат "Посейдон".

"В этой связи хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось. Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка, носитель этого комплекса", - рассказал Путин.

Он также проинформировал об еще одной "перспективной новинке", работа над которой идет успешно.

"Это гиперзвуковая ракета "Циркон" со скоростью полета около 9 махов, на дальность более тысячи километров, способная поражать как морские и наземные цели", - заявил президент РФ.

"Ее применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр"", - добавил он.

Он похвастался, что с опережением на два-три года Военно-морскому флоту РФ будут переданы 7 многоцелевых подводных лодок и в ближайшее время будут заложены 5 кораблей дальней морской зоны и еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года.

Рассказывая о новых образцах вооружения, Путин заявил, что Россия якобы никому не угрожает, а все ее действия носят исключительно на оборонный характер.

"В США много таких деятелей, кто излишне увлечен своей исключительностью и своего превосходства над остальным миром. Это их право так думать. Но считать то они умеют",- заявил он.

"Так вот, пусть посчитают скорость и дальность наших перспективных систем вооружения. Просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения", - добавил он.

Путин отметил, что РФ продолжит заниматься разработкой вооружения, обеспечением армии и подготовкой личного состава, уточнив, что российские войска получили опыт в Сирии.