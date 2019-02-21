Один из гостей перед выступлением Путина упал на пол, пытаясь занять лучшее место

В Москве перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина один из гостей упал на пол, пытаясь занять место поудобнее.

В среду, 20 февраля, в Москве перед началом ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию один из гостей мероприятия упал на пол, пытаясь занять место поближе к главе РФ.

Известно, что места в зале были поделены на несколько секторов. В первый, VIP, были приглашены самые высокопоставленные гости, которые проходили отдельно. Остальные посетители должны были заходить в общем порядке и могли рассаживаться на другие места свободно.

Отмечается, когда открылись двери, политики, общественники и чиновники поспешили занять места поближе к президенту, сразу за VIP-сектором, и начали бежать вперед. Один из гостей упал на пол. Отмечается, что личность человека, который упал, не сообщается.

Гость послания Путина свалился на пол в зале — так люди торопились https://t.co/tnx4izgqkS — МК (@mkomsomolets) 20 февраля 2019 г.

Церемония оглашения послания прошла в Гостином дворе. По предварительной информации, послушать президента пришли около 1,5 тыс. человек.

Напомним, Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения. Путин пожаловался, что США в последние время проводят недружественную политику в отношении РФ, вводят "незаконные и необоснованные" санкции и разрывают ранее заключенные соглашения.