В РФ мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире.

В российском городе Кирове трехлетняя девочка умерла от обезвоживания в свой День рождения, пока ее мать принимала поздравления в соцсетях. Об этом сообщает progorod43.ru.

20 февраля 2019 года девочке, чье тело нашли в квартире дома на улице Щорса, исполнилось бы три года. По предварительным данным, ребенок умер от обезвоживания. 21-летняя мать, оставив дома ребенка одного, проводила время с друзьями.

А 20 февраля, в день рождения дочери, на своей странице в instagram М. разместила пост с фотографиями ребенка с хештегами: #сегоднятвойдень, #совсембольшая, #3years #мояжизнь, #mylittlekris, #myangel?, #iloveyou, #будьсамойсчастливойиздоровой.

В комментариях под фото подписчики поздравляли девушку с днем рождения дочери, просили поцеловать девочку.

По неподтвержденным данным, 21-летнюю кировчанку задержали 20 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Источник, близкий к ситуации, рассказал, что женщина дала признательные показания. Свой поступок она объяснила тем, что ребенок ей надоел.