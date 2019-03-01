Шли во Францию, попали в Беларусь: На польской границе задержали заблудившихся мигрантов

На границе с Польшей задержали нелегалов, которые перепутали французский Брест с белорусским.

Вчера брестские пограничники вблизи белорусско-польской границы задержали двоих неизвестных без документов. Мужчины представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пограничную службу Беларуси.

Однако, по оперативной информации иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Проводится дальнейшее разбирательство.