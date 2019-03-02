Вблизи Москвы произошло ДТП с украинцами, есть пострадавшие

В поселке Курилово, который находится в Новой Москве произошло столкновение грузовика с автобусом, в котором находились украинцы, пострадали 2 человека.

В субботу утром, 2 марта, в одном из административных округов Москвы, в поселке Курилово произошло масштабное ДТП. Как сообщает сообщает Telegram-канал Mash, фура столкнулась с автобусом, в котором находились граждане Украины, скорее всего вахтовики.

На опубликованных фото видно, что после удара грузовик и автобус развернуло поперек дороги, перекрыв обе полосы движения, из-за чего в обе стороны образовался серьезный затор.

По предварительной информации, пострадали 2 человека. Отмечается, что в данный момент на месте ДТП также находится вертолет с медиками. Со слов московских гаишников, они во время аварии получили тяжелые травмы.

Напомним, в Польше в результате аварии погиб водитель украинского автобуса, двое человек попали больницу. Вероятно, по техническим причинам у одного из грузовых автомобилей, попавших в ДТП, отлетело колесо и попало в автобус, перевозивший 15 человек. По предварительной информации, все пассажиры являются украинцами, которые следовали по маршруту Киев-Свіноуйсьце.