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Вблизи Москвы произошло ДТП с украинцами, есть пострадавшие

Вблизи Москвы произошло ДТП с украинцами, есть пострадавшие
13:38 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В поселке Курилово, который находится в Новой Москве произошло столкновение грузовика с автобусом, в котором находились украинцы, пострадали 2 человека.

В субботу утром, 2 марта, в одном из административных округов Москвы, в поселке Курилово произошло масштабное ДТП. Как сообщает  сообщает Telegram-канал Mash, фура столкнулась с автобусом, в котором находились граждане Украины, скорее всего вахтовики.

На опубликованных фото видно, что после удара грузовик и автобус развернуло поперек дороги, перекрыв обе полосы движения, из-за чего в обе стороны образовался серьезный затор.

По предварительной информации, пострадали 2 человека. Отмечается, что в данный момент на месте ДТП также находится вертолет с медиками. Со слов московских гаишников, они во время аварии получили тяжелые травмы.

Напомним, в Польше в результате аварии погиб водитель украинского автобуса, двое человек попали больницу. Вероятно, по техническим причинам у одного из грузовых автомобилей, попавших в ДТП, отлетело колесо и попало в автобус, перевозивший 15 человек. По предварительной информации, все пассажиры являются украинцами, которые следовали по маршруту Киев-Свіноуйсьце.

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ДТП, Москва, Украинцы, Пострадали, Поселок Курилово, Фура столкнулась с автобусом.
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