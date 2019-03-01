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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: tvn24

Новости Украины: Украинский автобус, следовавший по маршруту Киев-Свиноуйсьце, ночью попал в ДТП в населенном пункте Тур Лодинского воеводства Польши.

В результате аварии, произошедшей в 02:40 по киевскому времени, погиб водитель украинского автобуса, двое человек попали больницу, информирует tvn24.

“Вероятно, по техническим причинам у одного из грузовых автомобилей, попавших в ДТП, отлетело колесо и попало в автобус, перевозивший 15 человек. По предварительной информации, все пассажиры являются украинцами, которые следовали по маршруту Киев-Свіноуйсьце”, - сообщил представитель полиции Кшиштоф Котковский. 

По его словам, на месте погиб водитель автобуса, а двое пассажиров – мужчина и женщина – попали в больницу в Поддембице.

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Польская полиция уточняет, что оторвавшееся колесо грузовика влетело в кабину автобуса, и он опрокинулся в ров.

Остальных украинцев, которые не пострадали в ДТП, разместили в школе неподалеку от места ДТП.

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

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Польша, ДТП, Авария, Происшествие.
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