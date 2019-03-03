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РФ обвиняет США в разжигании конфликта в Венесуэле

РФ обвиняет США в разжигании конфликта в Венесуэле
15:57 Сегодня Телеграф Украинская правда

В РФ готовы на все, чтобы помешать военному вторжению в Венесуэлу.

Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

Как сообщает ТАСС, об этом 3 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес в ходе ее визита в Москву.

По словам Матвиенко, в РФ "очень опасается, что США могут пойти на любые провокации, чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу".

"Но мы будем все делать для того, чтобы этого не допустить", - заявила спикер Совфеда.

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Матвиенко также добавила, что Венесуэла "стала объектом очередной пробы сил по свержению законной власти, как это было в Ираке и Ливии", а Россия "категорически выступает против любого вмешательства извне в дела суверенных независимых государств".

Также она заявила, что кризис в Венесуэле "искусственно создан властями США и разрешить его получится только в рамках диалога всех политических сил страны". В связи с этим Россия "приветствует заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о его готовности вести диалог со всеми политическими силами в стране без каких-либо предварительных условий".

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Все по теме:

США, Россия, Валентина Матвиенко, Венесуэла, Дельси Родригес.
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