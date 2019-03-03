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Болтон заявил о лжи Мадуро касаемо помощи от России

Болтон заявил о лжи Мадуро касаемо помощи от России
15:46 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Болтон написал, что Мадуро солгал относительно поставок лекарств с РФ в Венесуэлу.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с утверждением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро солгал о поставках в Венесуэлу медикаментов из России. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Мадуро соврал о гуманитарном кризисе в Венесуэле, он нанимает преступников, чтобы те сжигали продовольствие и медикаменты, которые предназначаются для народа Венесуэлы, а теперь он врет о якобы имевшей место помощи из России", — написал он, прикрепив ссылку на статью газеты El Nacional, в которой утверждается, что лекарства и медицинское оборудование, о доставке которых в Венесуэлу из РФ объявил в феврале президент Мадуро, так и не были переданы в местные больницы.

Гуайдо объявил о своем возвращении в Венесуэлу

В пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым объявила о том, что Венесуэла будет закупать необходимые продукты и медикаменты в РФ. Со своей стороны Лавров отметил, что Москва уже получила дополнительный список необходимых венесуэльской стороне лекарств. Глава МИД РФ напомнил, что Москва уже направила Каракасу первую партию медикаментов в 7,5 т.

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Все по теме:

Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Джон Болтон.
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