Болтон заявил о лжи Мадуро касаемо помощи от России

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с утверждением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро солгал о поставках в Венесуэлу медикаментов из России. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Мадуро соврал о гуманитарном кризисе в Венесуэле, он нанимает преступников, чтобы те сжигали продовольствие и медикаменты, которые предназначаются для народа Венесуэлы, а теперь он врет о якобы имевшей место помощи из России", — написал он, прикрепив ссылку на статью газеты El Nacional, в которой утверждается, что лекарства и медицинское оборудование, о доставке которых в Венесуэлу из РФ объявил в феврале президент Мадуро, так и не были переданы в местные больницы.

Maduro has lied about the humanitarian crisis in Venezuela, he contracts criminals to burn food and medicine intended for the Venezuelan people, and now he is lying about purported aid from Russia. https://t.co/yQDscA6CSq

