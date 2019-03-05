Медведев озвучил условия для сохранения транзита газа по украинской ГТС

Медведев назвал условие транзита газа через Украину.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил условия, при которых Россия сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, — стабильная политическая обстановка и коммерчески выгодные условия. Об этом он заявил в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита в Великое Герцогство, которое цитирует и пресс-служба российского премьера, сообщает УНН.

"Мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему) и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий, — подчеркнул премьер. — Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка".

Глава правительства заверил, что Москва не будет отказываться после строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" от поставок по уже действующим трубопроводам. По его словам, это касается как транзита через Украину, так и через другие страны.

"Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок, — подчеркнул глава кабмина. — Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки".