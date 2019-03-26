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В Баку в торговом центре масштабный пожар

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В Баку в торговом центре масштабный пожар
11:22 Сегодня Телеграф Фото: trend.az

В Баку сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".

Во вторник, 26 марта, в столице Азербайджана Баку произошел масштабный пожар в торговом центре.

Как сообщает Trend, огонь охватил торговый центр Диглас на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку.

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, огонь охватил четыре этажа здания. Для тушения пожара направили более 10 пожарных расчетов и два вертолета. Движение по проспекту перекрыли.

В связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева. Тушение пожара продолжается. 

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Минздрав Азербайджана сообщил о пострадавшем спасателе. Его госпитализировали с резаной раной правой руки.

На место инцидента также прибыли бригады скорой помощи. О других пострадавших пока не сообщается. Как видно на фото, сильно сгорела левая часть торгового центра. Огонь быстро распространяется по зданию. Черные клубы дыма видны из разных частей Баку.

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Пожар, Азербайджан, Баку, Пожар в торговом центре, Диглас.
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