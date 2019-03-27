Недосмотрели: мер российского Белгорода принял присягу под Гимн Джедаев

Новый мэр российского города Белгород Юрий Галдун, которого депутаты горсовета избрали на должность 26 марта, вышел принимать присягу под культовую музыкальную тему из киносаги "Звездные войны".Видео с присягой доступно в сети.
Отмечается, что музыкальную тему для присяги выбрала руководитель управления культуры Людмила Грекова. О происхождении музыки чиновница не знала.
"Хотели как лучше, а получилось как всегда. Решили заменить музыку, сделать её более современной. Мы выбрали, но не уточнили, откуда она. Без злого умысла. Я сама требую, чтобы никакой иностранщины — и вот результат. Недосмотрели", - цитирует ее слова Baza.
Напоминаем, что Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки посетил молочно-товарный комплекс "Слижи" и побывал у в нескольких коровниках, в результате уволил губернатора в Могилевской области за грязный коровник.