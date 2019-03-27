Бывшего чиновника правительства России обвиняют в краже

В отношении экс-чиновника уже возбуждено уголовное дело, а самого участника скандала задержали в Москве.

Экс-министр по координации деятельности "Открытого правительства" Михаил Абызов смог обманом завладеть средствами в размере 4 миллиардов рублей. Сотрудники ФСБ смогли задержать подозреваемого и открыть уголовное дело.

Сам Абызов вместе с пятью другими участниками обманул акционеров ОАО" Сибирская энергетическая компания "и ОАО" Региональные электрические сети". Деньги, которые удалось похитить, были переведены на заграничные счета. Представители Следственного комитета РФ утверждают, что в следствии незаконных действий организаторами схемы извлечения материальных средств пострадала энергетическая безопасность регионов страны.

Михаил Абызов, по данным следствия, стоял во главе преступной группы, контролируя ход аферы. В отношении экс-министра и остальных задержанных по данному делу ведутся следственные действия.