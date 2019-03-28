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В МИД РФ сказали, с каким президентом готовы работать после выборов

В МИД РФ сказали, с каким президентом готовы работать после выборов
17:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В МИД говорят, что Россия будет работать с тем президентом, которого выберет украинский народ.

Россия будет работать с тем президентом, которого выберет украинский народ.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом в интервью "Эхо Москвы" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кого выберут, с тем будем работать", - сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что сложно говорить о двухсторонних отношениях, потому что была разрушена "практически вся база киевским режимом".

"Мы прекрасно понимаем, что, являясь соседом Украины, принимаем каждый раз на себя удар в виде потоков беженцев, мигрантов от того, что там происходит, но в целом это их история, люди должны проголосовать, выбрать", - сказала она.

На вопрос о том, признает ли Россия итоги выборов, Захарова ответила, что "когда пройдут выборы, тогда Россия сможет дать оценки, заключения в отношении этого электорального процесса".

При этом Захарова заявила, что Россия не будет на данном этапе принимать зеркальных мер из-за недопуска своих наблюдателей на президентские выборы в Украине.

"Нет, у нас есть наши обязательства и наши функциональные обязанности в качестве страны - члена ОБСЕ. Поэтому мы и даже в этом случае, когда шли практически угрозы в отношении потенциальных российских наблюдателей со стороны Украины, от обязательств отказываться были не намерены. Поэтому ни о каких зеркальных мерах на данном этапе, в этом контексте речи не идет", - заявила Захарова.

Как сообщалось ранее, 27 марта в Госдуме России зарегистрирован проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине, внесенный фракцией ЛДПР.

В нем указано, что выборы в Украине прошли якобы с применением "грязных избирательных технологий", что является "грубым нарушением международно-правовых принципов и норм, лежащих в основе организации и проведения демократических выборов".

Больше половины украинцев не верит в честные выборы

Заявляется, что проведение в Украине "честной и политически ответственной избирательной кампании невозможно", особенно в условиях "поощрения западными спонсорами антироссийской политики".

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают деструктивные действия украинских властей в ходе проведения выборов президента Украины, заявляют, что в таких условиях данные выборы не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными, и выражают надежду на скорейшее прекращение деятельности незаконного режима в Украине", - говорится в проекте.

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Россия, МИД РФ, Мария Захарова, Выборы 2019.
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