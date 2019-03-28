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Больше половины украинцев не верит в честные выборы

Больше половины украинцев не верит в честные выборы
15:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Почти 60% украинцев не верят, что выборы президента будут честными.

Почти 60% граждан Украины не верят, что выборы президента будут честными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве данные общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта.

Согласно данным исследования, только 31% респондентов верят в честность выборов, тогда как 59% уверены в обратном, остальные опрошенные затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время социологи отмечают, что в августе 2018 года веры в честность выборов было еще меньше - 17%, а уверенности в нечестности выборов больше - 70%.

По данным опроса, большинство граждан доверяют результатам экзит-полов: доверяют - 55%, не доверяют - 35%, не определились - 10%. Доверие к результатам экзит-полов характерно для избирателей всех рейтинговых кандидатов.

В изменение ситуации в стране к лучшему в результате президентских выборов верят 56% граждан.

Относительно прогноза, кто победит на выборах и станет следующим президентом Украины, 21,5% считают, что это будет шоумен Владимир Зеленский, 18% уверены, что это будет действующий президент Петр Порошенко и 10% верят в победу лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

В изменение ситуации в стране к лучшему в результате президентских выборов верят 56% граждан, 16% уверены, что ничего не изменится, и только 10% прогнозируют изменение ситуации к худшему.

Социологи отмечают, что оптимизм существенно возрос, если сравнить с августом 2018 года, когда только 36% украинцев верили в перемены к лучшему, а 30% считали, что ничего не изменится. Уверенность, что выборы президента изменят ситуацию к лучшему, преобладает во всех регионах Украины: больше всего - на западе (69%), в значительной степени - в центре (66%) и на юге (53%), а вот на востоке оптимизма гораздо меньше: 37% уверены, что ситуация изменится к лучшему, 16% - что будут изменения к худшему, 20% считают, что ничего не изменится, и еще 26% не имеют определенного мнения.

Опрос: Подавляющее большинство украинцев намерены прийти на выборы

Среди сторонников различных кандидатов преобладают оптимисты, больше всего - среди избирателей Тимошенко (прогнозируют изменения к лучшему 81% и только 6% - к худшему) и Порошенко (78% и 5% соответственно).

Во время проведения исследования было опрошено 1,6 тыс. респондентов по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей, близких к 50%; 3,2% - для показателей, близких к 25%; 2,2% - для показателей, близких к 10%; 1,7% - для показателей, близких к 5%.

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Опрос, Выборы 2019, Честные выборы.
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