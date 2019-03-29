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Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключения к реестру запрещенных сайтов

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключения к реестру запрещенных сайтов
03:59 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Роскомнадзор требует от владельцев VPN-сервисов подключится к Государственной информационной системе РФ.

Роскомнадзор направил владельцам 10 VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие сообщения ведомство направило сервисам NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. Согласно российскому законодательству, указанные VPN-сервисы должны подключиться к государственной информационной системе РФ в течение 30 рабочих дней с момента направления требований.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" РФ определяет обязанности для владельцев VPN-сервисов и "анонимайзеров". Среди них - ограничение доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам.

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Если VPN-сервисы не будут придерживаться предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может ограничить доступ к этим сервисам. В TorGuard отреагировали на заявление Роскомнадзора и рассказали, что вывели все свои серверы из России. VPN-сервис пообещал разместить дополнительные серверы в соседних странах, чтобы не уменьшалась скорость его работы.

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Россия, Роскомнадзор, РФ, VPN., Реестру запрещенных сайтов.
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