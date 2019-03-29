В РФ испытали галлюциногенное оружие

Российские военные инженеры испытали свои новейшие наработки, которые слепят противника и могут вызывать галлюцинации.

Штурмовой батальон инженерных войск Вооруженных сил РФ на полигоне под Нижним Новгородом испытал разработку, после использования которой противник не только временно теряет зрение, а и может испытать галлюцинации, передает «360».

По сценарию учений мотострелки и танкисты должны были пройти через специальный укрепленный район, который удерживали формирования боевиков.

Один из этапов закончился штурмом здания тяжело экипированными бойцами инженерного спецназа. Перед группой бойцов шел человек с бронещитом, который часто мигал фонарями. По информации издания, вспышки тщательно рассчитываются для успешного ослепления противника, который может увидеть галлюцинации.

Напомним, госпредприятие "Завод точной механики" присоединят к "Конструкторскому бюро артиллерийского вооружения", чтобы создать замкнутый цикл производства автоматических пушек.