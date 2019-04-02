Посол Беларуси обозначил проблемы в отношениях Минска и Москвы

Посол Беларуси в РФ заявил, что налоговый маневр России нарушает договор о ЕАЭС.

Проведение в России налогового маневра, ухудшает для Беларуси условия торговли нефтью, нарушает договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко в интервью одной из российских федеральных газет, сообщает УНН.

Обозначая проблемы в отношениях Москвы и Минска, дипломат напомнил, в частности, что в 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, заключенного в 2017-м. По словам Семашко, беларуская сторона уже дважды направляла предложения по методикам расчетов цен на газ, но они до сих пор не согласованы.

"Вторая проблема — налоговый маневр. Долго о ней я говорить не буду, лишь обозначу, что, на наш взгляд, это нарушение договора о Евразийском экономическом союзе. Такого не должно было произойти, а если произошло, то следовало учитывать интересы и беларуской нефтепереработки", — считает Семашко.

Еще одним острым вопросом, по его мнению, является "продвижение мясо-молочной и другой продовольственной продукции из Беларуси на российский рынок". "Четвертый — трудности с поставками нашей техники в Россию. К сожалению, все эти проблемы пока остаются нерешенными", — сказал дипломат.

При этом Семашко подчеркнул, что Беларусь всегда ставила двусторонние, в том числе интеграционные, отношения между странами "в центр своей социально-экономической политики", так как Минск прекрасно осознает значимость отношений с РФ для экономики Беларуси.

"Но в то же время не просим преференций. Мы хотим равных условий для субъектов хозяйствования. Именно в этом видим основную цель интеграции. Именно так ее понимаем", — заключил дипломат.