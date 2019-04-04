Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
В ЕС сделали заявление касаемо Керченского пролива
В ЕС сделали заявление касаемо Керченского пролива
Зидан проиграл впервые после возвращения в Реал (Видео)
Зидан проиграл впервые после возвращения в Реал (Видео)
В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)
В Сети появился новый трейлер фильма "Шазам!" с Захари Ливайем (Видео)

В ОРДЛО не голосовали: МИД РФ возмутили выборы в Украине

В ОРДЛО не голосовали: МИД РФ возмутили выборы в Украине
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН

В МИД РФ возмутились непроведением выборов президента Украины на оккупированном Россией Донбассе.

В МИД РФ возмутились непроведением выборов президента Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса.

Как передаёт УНИАН в РФ, на брифинге в Москве официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила: "Мне кажется, есть одна серьёзнейшая вещь, которая почему-то выпала из наблюдения специализированных структур, о ней стараются не говорить в Украине, и в мире эту тему обходят молчанием. А именно Донбасс, ведь там голосование не проходит".

По ее мнению, жителей этих территорий Украина "вычеркнула", что является "историческим фактом".

"Мне кажется, что ответственность за это решение должны нести в Киеве и понимать всю серьёзность последствий", - подчеркнула Захарова.

В ЕС сделали заявление касаемо Керченского пролива

В этой связи, сказала она, возникает вопрос легитимности выборов главы Украинского государства, что "будет иметь серьёзные последствия для будущего Украины".

Как сообщалось ранее, согласно результатам обработки 100% протоколов об итогах голосования на выборах президента в первом туре 31 марта, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Петра Порошенко - 15,95%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД РФ, Мария Захарова, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
03 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Гороскоп на сегодня, 4 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ОРДЛО не голосовали: МИД РФ возмутили выборы в Украине
В ОРДЛО не голосовали: МИД РФ возмутили выборы в Украине
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Выборы 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь