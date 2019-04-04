В ОРДЛО не голосовали: МИД РФ возмутили выборы в Украине

В МИД РФ возмутились непроведением выборов президента Украины на оккупированном Россией Донбассе.

В МИД РФ возмутились непроведением выборов президента Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса.

Как передаёт УНИАН в РФ, на брифинге в Москве официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила: "Мне кажется, есть одна серьёзнейшая вещь, которая почему-то выпала из наблюдения специализированных структур, о ней стараются не говорить в Украине, и в мире эту тему обходят молчанием. А именно Донбасс, ведь там голосование не проходит".

По ее мнению, жителей этих территорий Украина "вычеркнула", что является "историческим фактом".

"Мне кажется, что ответственность за это решение должны нести в Киеве и понимать всю серьёзность последствий", - подчеркнула Захарова.

В этой связи, сказала она, возникает вопрос легитимности выборов главы Украинского государства, что "будет иметь серьёзные последствия для будущего Украины".

Как сообщалось ранее, согласно результатам обработки 100% протоколов об итогах голосования на выборах президента в первом туре 31 марта, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Петра Порошенко - 15,95%.