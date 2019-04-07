В небе над Сибирью снова пролетел крупный метеорит

Жители российского города Красноярск заметили в небе полет неопознанного светящегося объекта, который исчезает после двух ярких вспышек.

Полет неопознанного объекта, похожего на метеорит, в небе над российским Красноярском зафиксировали жители города. Неизвестный объект попал в камеры видеорегистраторов и в субботу вечером были опубликованы в социальных сетях.

Видно, что в небе над Красноярском пролетает светящийся объект и исчезает после двух ярких вспышек.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону сообщили, что не имеют никаких данных о метеорите и ущербу, который тот мог причинить. О месте падения объекта также не сообщается.

"Видео видели, у МЧС информации нет, угрозы населению и объектам жизнедеятельности нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Тем временем в комментариях к видео свидетели пишут, что наблюдали полёт небесного тела на расстоянии 400 км от Краснодарского края. Напомним: зимой 2013 года крупный метеорит упал в Челябинске. Тогда от последствий метеоритного дождя пострадали около 470 человек, были повреждены здания.