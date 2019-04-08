Учения НАТО в Черном море: Россия перевела флот в состояние дежурства

Россия вывела корабли в Черное море из-за масштабных учений НАТО.

Корабли и ракетные комплексы Черноморского флота России выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea shield-2019 (Северный щит - 2019), проходящими в юго-западной части Черного моря.

Об этом сообщает ТАСС.

"Разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) выведены на дежурство в связи с учениями кораблей НАТО в Черном море", - сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной, являющийся подразделением Минобороны России.

Отмечается, что в назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации.

Как сообщалось ранее, в Черном море в рамках учений НАТО Sea shield-2019 проводятся военные учения. В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции совместно с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.