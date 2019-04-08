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Военные учения с участием НАТО начались в Латвии

Военные учения с участием НАТО начались в Латвии
11:54 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Цель учений - усовершенствовать взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы.

Военные учения Iron Spread 2019 с участием военнослужащих и военной техники дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО начались на Адажском полигоне в Латвии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу латвийского оборонного ведомства.

Согласно сообщению, цель учений - усовершенствовать взаимодействие и совместимость вооруженных сил союзников и провести тренировочные танковые боевые стрельбы. В маневрах планируется участие 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Стоит отметить, что многонациональные учения с участием размещенных в Латвии, Литве и Эстонии боевых групп расширенного присутствия НАТО проводятся с октября 2018 года. Решение о размещении в странах Балтии и Польши многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года.

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Напомним, что статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, чтов условиях агрессивной политики России и противоречивых заявлений американского президента НАТО и ЕС являются основой для мирного сосуществования в Европе. Представитель МИД отметил, что с 2014 года Альянс восстановился, основная функция статьи 5 снова вышла на первый план, что было вызвано не в последнюю очередь российским поведением.

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Эстония, НАТО, Военные учения, Литва, Латвия, Варшавский саммит НАТО.
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