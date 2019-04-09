Скачать
Вторник, 09.04.2019
Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК
Посол Йованович в МИД Украины обсуждала реформирование ОПК
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Гройсман раскритиковал члена команды Зеленского
Ломаченко выйдет на бой с Кроллой в необычном халате
Ломаченко выйдет на бой с Кроллой в необычном халате
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль
Kyiv Comic Con: Король ночи Ричард Брейк приедет на фестиваль

Путин считает, что санкции введены с "грубейшим нарушением"

Путин считает, что санкции введены с "грубейшим нарушением"
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Российский лидер Владимир Путин считает, что санкции против РФ незаконны, если они не одобрены Советом Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин объявил, что санкции введены против РФ незаконно.

Как передает корреспондент в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге.

«Санкции должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН, а этого нет, значит, они незаконны», - сказал Путин.

По его словам, санкции надо вводить за вмешательство во внутренние дела других стран, дезорганизацию внутриполитической жизни и «раскачку государств».

«Никто не вводит санкции против тех, кто доводит до такого состояния, когда другие страны вынуждены принимать меры для защиты своих интересов. Давайте просто вернемся к соблюдению элементарных норм международного права, устава ООН и, может быть, тогда не надо будет думать о последствиях бомбардировок Югославии или о каких-то вещах, связанных с подобным грубейшим нарушением международного права и их последствиями», - заявил Путин.

По его словам, нужно вернуться к нормальной политической жизни, осознав, что мир «взаимозависим».

BBC: РФ вмешивалась в выборы на Мадагаскаре

При этом он заявил, что, по оценкам Европейской комиссии, потери Европейского Союза составили примерно 50 млрд евро, тогда как потери России оцениваются примерно в 25-26 млрд. «Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно все это использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики», - считает российский президент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санкции, РФ, Владимир Путин, Совбез ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 9 апреля
03 Приметы и обряды на 9 апреля – День Святой Матрены, Матрена Настовница
04 В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
05 Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
Коломойский требует от суда часть акций ПриватБанка
В Украине планируют выпустить уникальное судно &quot;река-море&quot;
В Украине планируют выпустить уникальное судно "река-море"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 9 апреля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь