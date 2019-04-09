Путин считает, что санкции введены с "грубейшим нарушением"

Российский лидер Владимир Путин считает, что санкции против РФ незаконны, если они не одобрены Советом Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин объявил, что санкции введены против РФ незаконно.

Как передает корреспондент в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге.

«Санкции должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН, а этого нет, значит, они незаконны», - сказал Путин.

По его словам, санкции надо вводить за вмешательство во внутренние дела других стран, дезорганизацию внутриполитической жизни и «раскачку государств».

«Никто не вводит санкции против тех, кто доводит до такого состояния, когда другие страны вынуждены принимать меры для защиты своих интересов. Давайте просто вернемся к соблюдению элементарных норм международного права, устава ООН и, может быть, тогда не надо будет думать о последствиях бомбардировок Югославии или о каких-то вещах, связанных с подобным грубейшим нарушением международного права и их последствиями», - заявил Путин.

По его словам, нужно вернуться к нормальной политической жизни, осознав, что мир «взаимозависим».

При этом он заявил, что, по оценкам Европейской комиссии, потери Европейского Союза составили примерно 50 млрд евро, тогда как потери России оцениваются примерно в 25-26 млрд. «Будущее России не зависит от санкций, оно зависит только от нас. От того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан, насколько мы сможем эффективно все это использовать. Насколько мы сможем эффективно использовать внутренние ресурсы российской экономики», - считает российский президент.